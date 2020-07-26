إيران تعترف: لا يوجد لدينا الأنسولين لمرضى السكري

طهران (صدى):
أثارت منظمة الغذاء والدواء في إيران غضبُا باعترافها المروع بعدم قدرتهم على توفير الأنسولين لمرضى السكري.
وقال رئيس منظمة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، الأحد،إن الوزارة ليس لديها علاج ”الأنسولين“ لمرضى السكري، بسبب عدم توفر العملة الصعبة لاستيراده.
وأضاف شانه ساز في مقابلة مع مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني: "لدينا عدد قليل من علاج قلم الأنسولين ولكنه ليس كافيا.. وأستطيع القول إنه ليس لدينا علاج الأنسولين بسبب شح العملة الصعبة".
وتابع : "الأدوية التي تحتاج إلى توفير العملات الصعبة بكثرة، هي الأدوية المتعلقة بالأنسولين وخصوصا قلم أنسولين (Insulin pen)"