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بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح كيفية التعافي من كورونا بعد الإصابة 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح كيفية التعافي من كورونا بعد الإصابة 

حمود العنزي (صدى):
أوضح المتحدث الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبدالعالي، كيفية التعافي من فيروس كورونا المستجد بعد الإصابة.

وقال العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي إن الأعراض  المتقدمة لكورونا عبارة عن ضيق تنفس شديد يستلزم الذهاب لطلب الرعاية الصحية، ودرجة الحرارة الشديدة  والمرتفعة جدا، مضيفا أن الإنسان يشعر بشئ من الارتجاف أو أثر هذه الحرارة بشكل قوي في حالة الأعراض المتقدمة.

ولفت العبدالعالي:" إذا كانت الأعراض متقدمة لابد من  الذهاب لتلقي الرعاية الصحية ولكن إذا  كانت الأعراض  خفيفة بإصدارها بالفحوصات أو بظهور الأعراض لابد من  العزل المنزلي حتي اليوم العاشر وينتهي العزل حتي يتابع المتعافين والمختصين الحالة وسيؤكدون ذلك لأنه قرار يستلزم التأكد منه من خلال المختصين.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
الله يرحمــهم ويجــعل مثــواهم الجــنه .
Ghado🤷🏻‍♀️♥️
الحمدللهه ياربب صدقق
Ghado🤷🏻‍♀️♥️
الحمدللهه
ابو محمد 😎 ✍️
اثاريه كذا صورني وانا اسوق ..
مرعب
قياس حرارة كله كذب توقع في دائر حكومية عند الباب يقاس حرارة كلهم يقول سليم بعد فترة كله اصابات كورونا عن طريق مسحة يطلع

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