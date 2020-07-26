إتمام صفقة استحواذ الصندوق السيادي على نيوكاسل و "ميسي" أول الأهداف

طلال الغامدي (صدى):
قالت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الأحد، إن استحواذ الصندوق السيادي السعودي على نادي نيوكاسل تم حسمه ولكن الإعلامن سيكون قريبًا.
وقالت مصادر رفيعة في السعودية، إن الصفقة تمت وبات نيوكاسل مملوكا لملاك سعوديين، وسيتم الإعلام قريبا عن الصفقة، وفقًا لصحيفة ديلي إكسبريس.
ووفقا للمصادر، فإن نيوكاسل يستهدف التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، بعد حسم الصفقة، حيث إنه الهدف والحلم الأول للإدارة الجديدة.
وشددت على أن إدارة نيوكاسل الجديدة تنوي شراء عدد من لاعبي الدوري الإسباني، ولكن البداية ستكون بالتعاقد مع ميسي.