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"التقاعد" تودع أكثر من 6,6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يوليو

Time منذ ساعة
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"التقاعد" تودع أكثر من 6,6 مليارات ريال في حسابات عملائها لشهر يوليو

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداعها لمعاشات عملائها التقاعدية لشهر يوليو 2020م والتي بلغت أكثر من 6,6 مليارات ريال موزعة على أكثر من 1,2 مليون متقاعد ومستفيد.

وأضافت "التقاعد" بأنها مستمرة في تقديم خدمتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك طيلة أيام الأسبوع عبر مركز الاتصال للعناية بالعملاء من خلال الرقمين 920014000 والرقم 8001248889 والذي تمتد ساعات العمل فيه من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ليلاً ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثانية عشرة ليلاً فيما عدا يوم العيد إذ سيكون إجازة رسمية للمركز.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد تقدم خدماتها على مدار الساعة عبر بوابتها الإلكترونية هنا والتي تُمكن العميل من إنجاز جميع معاملاته طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار ٢٤ ساعة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
جاسم
طيب هذا ما عليهم والسؤال وماذا خصوص النقل والإجازات وعدم تاخير الرواتب والبدلات والتامين الصحي ؟

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