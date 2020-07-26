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اتحاد الكرة يمنع الأندية من التعاقد مع وليد أزارو

Time منذ ساعة
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اتحاد الكرة يمنع الأندية من التعاقد مع وليد أزارو

نواف السالم (صدى):
أشعر اتحاد كرة القدم، أندية دوري المحترفين بعدم التفاوض مستقبلًا مع الدولي المغربي وليد أزارو بعد الأزمة بينه وبين نادي الاتفاق في موسم 2019/2020.

يأتي ذلك وفقًا لما ورد في تعميم الاتحاد الخاص بمنع أي نادي في المملكة من التفاوض أو الدخول في عقد جديد لموسم 2020/2021 أو أي مواسم تالية لها مع أي لاعب غير سعودي، يرفض تمديد عقده حتى تاريخ الانتهاء الجديد لموسم 2019/ 2020 .

وكان "أزارو" المُعار إلى الاتفاق من النادي الأهلي المصري، قد غادر إلى بلاده بعد وصول المفاوضات مع الاتفاق إلى طريق مسدود.

يذكر أن محللين رياضيين كانوا قد أكدوا أن طريقة لعب وليد أزارو لا تتناسب مع الطريقة التي يُقدمها المدير الفني للأهلي السويسري رينيه فايلر.

وفتح أزارو خطوط اتصال مع الأهلي، لمعرفة موقفه من العودة إلى القاهرة أو الرحيل بدون مقابل مالي.

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لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
جاسم
طيب هذا ما عليهم والسؤال وماذا خصوص النقل والإجازات وعدم تاخير الرواتب والبدلات والتامين الصحي ؟

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