اشتراطات العمل في شركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

الرياض (صدى):
أوضحت النيابة العامة، اشتراطات العمل في الشركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها على " تويتر " يشترطت أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين.
وأضافت : كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين، وتحدد اللائحة مهمات الحراس الأمنيين والشروط الواجب توفرها فيهم.
وتابعت : تخضع إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمعايير أمنية عالية، وضوابط رفيعة، ويترتب على مخالفة ذلك إنعقاد المُساءلة من قبل النيابة العامة تجاه المخالف في هذا الشأن، لطبيعة المهام المنوطة بهم.