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إنقاذ شخصين علقا في "فوهة الوعبة" بـ المويه
منذ ساعة
1811
2
علي القحطاني (صدى):
باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة المويه، إنقاذ شخصين علقا أثناء نزولهما لمقلع طمية السياحي "فوهة الوعبة".
وأكد الدفاع المدني، أنه تم إخراجهما عن طريق فرق الإنقاذ صعوداً بمسافة تزيد عن 300م وهما بصحة جيدة.
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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
جاسم
طيب هذا ما عليهم والسؤال وماذا خصوص النقل والإجازات وعدم تاخير الرواتب والبدلات والتامين الصحي ؟
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