تاوامبا: "لن أصعد أزمتى ضد التعاون وأرغب في الاستمرار بدوري المحترفين"

ماجد محمد (صدى):
كشفت محترف التعاون الكاميروني تاومبا، أنه لا يريد تصعيد قضيته مع التعاون إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وأعرب عن رغبته في استكمال مشواره في الدوري مع ناد أخر غير التعاون، مضيفًا: "بالنسبة لي أنا لم أرفض إكمال الدوري 8 جولات مع التعاون كن النادي حاول استغلالي ليس فقط لإكمال الموسم الحالي، وإنما لموسم أخر وهو ما جعلني اعترض على ذلك".
وعن عرضي الشباب والرائد، قال : "إنهما نادين محترفان في المملكة، ومن المثير الحصول عليهما كخيارات للموسم المقبل، زكل شيء وارد".
وأكد على أنه لاعب حر وعقده انتهي، مضيفًا أنه لن يتحدث مع التعاون عن أي رسوم مالية إطلاقا.