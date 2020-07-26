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19 وفاة جديدة بكورونا في الرياض ترفع الحصيلة إلى 768 

Time منذ ساعتين
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19 وفاة جديدة بكورونا في الرياض ترفع الحصيلة إلى 768 

الرياض (صدى):
انخفضت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الرياض، حيث سجلت 126 إصابة جديدة؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للحالات المسجلة في المملكة إلى 266,941 حالة.

وسجلت عفيف 15 حالة، ثم 10 حالات في المزاحمية، أما الزلفي فقد تم رصد 8 حالات، بعدها الدوادمي 7 حالات، وفي حريملاء وحوطة بني تميم تم رصد 5 حالات، ثم 3 حالات في وادي الدواسر؛ فيما سجلت الرين والمجمعة حالتين، أما السليل وضرماء وشقراء فقد تم تسجيل حالة واحدة.

ووصل إجمالي حالات التعافي في منطقة الرياض 45743 حالة تعافٍ، حيث سجلت 19 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات في منطقة الرياض 768 حالة وفاة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
جاسم
طيب هذا ما عليهم والسؤال وماذا خصوص النقل والإجازات وعدم تاخير الرواتب والبدلات والتامين الصحي ؟

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