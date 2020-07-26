الأعداد السابقة للصحيفة

الدفاع المدني في الحج يكثف الرسائل التوعوية المختلفة لتوعية الحجاج

Time منذ ساعتين
Views 1490
الدفاع المدني في الحج يكثف الرسائل التوعوية المختلفة لتوعية الحجاج

منى (صدى):
كثفت المديرية العامة للدفاع المدني من جهودها الإعلامية لتوعية الحجاج والعاملين في خدمتهم، من حيث الرسائل التوعوية المختلفة التي تهدف إلى توفير سبل الأمن والسلامة لللجميع وتجنب المخاطر بجميع أشكالها وأنواعها.

وبين المتحدث الرسمي لقوات الدفاع المدني في الحج المقدم محمد الحمادي، أن المديرية العامة للدفاع المدني، أعدت خطة متكاملة لنشر التوعية الوقائية في مقار الحجاج والعاملين على خدمتهم، بلغات عدة، تتناول إرشادات لضيوف الرحمن حفاظا على سلامتهم، من خلال مختلف الوسائل المتاحة في المقار، كالشاشات والدوائر التلفزيونية في مقر إقامتهم، وهواتف الحجاج، واللوحات الإرشادية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
جاسم
طيب هذا ما عليهم والسؤال وماذا خصوص النقل والإجازات وعدم تاخير الرواتب والبدلات والتامين الصحي ؟

أخر الأخبار

موقف الحارس "شفيع" بعد الرحيل عن الفيحاء
موقف الحارس "شفيع" بعد الرحيل عن الفيحاء
Time منذ دقيقة Views 1021
بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح كيفية التعافي من كورونا بعد الإصابة 
بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح كيفية التعافي من كورونا بعد الإصابة 
Time منذ دقيقة Views 1021
عروس المصايف تتميز بتراثها الطبيعي الوافر
عروس المصايف تتميز بتراثها الطبيعي الوافر
Time منذ 7 دقائق Views 235
يا فرحتها بالزواج
يا فرحتها بالزواج
Time منذ 8 دقائق Views 187
إخماد حريق في اندلع في برج مياه بسكاكا
إخماد حريق في اندلع في برج مياه بسكاكا
Time منذ 8 دقائق Views 1256
راحت عليه في البر
راحت عليه في البر
Time منذ 9 دقائق Views 171
إيران تعترف: لا يوجد لدينا الأنسولين لمرضى السكري
إيران تعترف: لا يوجد لدينا الأنسولين لمرضى السكري
Time منذ 16 دقيقة Views 1264
مواطنة تنهار بعد اتهام أهلها لها بالجنون: "شغالتي سحرت كل البيت"
مواطنة تنهار بعد اتهام أهلها لها بالجنون: "شغالتي سحرت كل البيت"
Time منذ 20 دقيقة Views 1581
الطائف تُسجل 195 إصابة بفيروس كورونا
الطائف تُسجل 195 إصابة بفيروس كورونا
Time منذ 27 دقيقة Views 1336
حرس الحدود يحبط تهريب 19 طنًا من الحشيش والقات خلال شهر
حرس الحدود يحبط تهريب 19 طنًا من الحشيش والقات خلال شهر
Time منذ 33 دقيقة Views 1392