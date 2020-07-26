علامات تدل على وجود أعطال في السيارة

(صدى):
كشف خبراء أهم العلامات التي تدل على وجود أعطال في سيارات وتستدعى اللجوء إلى فني سيارات.
ومنها وجود المسحوق الأخضر في البطارية يدل المسحوق الأخضر في البطارية على تلفها وتعرضها إلى التآكل ويجب تغيير البطارية على الفور.
كما يشير الضوء الثابت أو عدم وجود الضوء في لوحة القيادة عند بدء تشغيل السيارة إلى وجود مشكلة في البطارية أو في نظام شحن البطارية.
في حين تشير علامة التعجب داخل الدائرة في لوحة القيادة إلى أن مستوى زيت الفرامل منخفض ويحتاج إلى إعادة تعبئة من جديد.
وانبعاث الدخان الأزرق من عادم الوقود يشير إلى أن الزيت دخل في إمدادات الوقود مما يؤثر على قدرة السيارة اما الدخان الأبيض فيشير إلى دخول الماء والثلج إلى خزان الوقود.