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علامات تدل على وجود أعطال في السيارة

Time منذ 5 أيام
Views 1440
علامات تدل على وجود أعطال في السيارة

(صدى):
كشف خبراء أهم العلامات التي تدل على وجود أعطال في سيارات وتستدعى اللجوء إلى فني سيارات.

ومنها وجود المسحوق الأخضر في البطارية يدل المسحوق الأخضر في البطارية على تلفها وتعرضها إلى التآكل ويجب تغيير البطارية على الفور.

كما يشير الضوء الثابت أو عدم وجود الضوء في لوحة القيادة عند بدء تشغيل السيارة إلى وجود مشكلة في البطارية أو في نظام شحن البطارية.

في حين تشير علامة التعجب داخل الدائرة في لوحة القيادة إلى أن مستوى زيت الفرامل منخفض ويحتاج إلى إعادة تعبئة من جديد.

وانبعاث الدخان الأزرق من عادم الوقود يشير إلى أن الزيت دخل في إمدادات الوقود مما يؤثر على قدرة السيارة اما الدخان الأبيض فيشير إلى دخول الماء والثلج إلى خزان الوقود.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

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