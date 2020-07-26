شاهد.. العالم يتحدث عن تجديد الهلال لعقد غوميز

ماجد محمد (صدى):
سلّطت الصحف العالمية، الضوء على تجديد عقد الفرنسي بافيتمبي جوميز مع نادي الهلال حتى صيف 2022.
ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، خبر تجديد العقد وكذلك تصريحات "جوميز" الخاصة برغبته في تحقيق المزيد من النجاحات مع الهلال.
وكذلك أشار موقع "أويست فرنسا" إلى تصريح اللاعب بأن حلما آخر تحقق بالتجديد والبقاء حتى عام 2022.
أما حساب "بي فوت" الفرنسي، فقد نشر صورة "جوميز" مع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، أثناء التجديد.
وجددت إدارة نادي الهلال عقد المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز، حتى 2022، أمس السبت.
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