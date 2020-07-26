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شاهد.. العالم يتحدث عن تجديد الهلال لعقد غوميز

Time منذ 10 دقائق
Views 1329
شاهد.. العالم يتحدث عن تجديد الهلال لعقد غوميز

ماجد محمد (صدى):
سلّطت الصحف العالمية، الضوء على تجديد عقد الفرنسي بافيتمبي جوميز مع نادي الهلال حتى صيف 2022.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، خبر تجديد العقد وكذلك تصريحات "جوميز" الخاصة برغبته في تحقيق المزيد من النجاحات مع الهلال.

وكذلك أشار موقع "أويست فرنسا" إلى تصريح اللاعب بأن حلما آخر تحقق بالتجديد والبقاء حتى عام 2022.

أما حساب "بي فوت" الفرنسي، فقد نشر صورة "جوميز" مع رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، أثناء التجديد.

وجددت إدارة نادي الهلال عقد المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز، حتى 2022، أمس السبت.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
الله لايبارك فيه ومن يسمح بهذه العينات بدخول السعودية اتمنى يعاقب هو ومن على شاكلته من يسمح بدخول العفن والنجاسة
سلطان
يا عرب اصبح لبنان الخربان ماصالح حالة الا بطرد حزب الشيطان
سلطان
يا عرب اصبح لبنان الخربان ماصالح حالة الا بطرد حزب الشيطان
عادل عبدالحي حمزة
المشكلة ان الولد طاح ومازالت اللعبة مستمرة والله الالعاب هذه كلها خطر وما فيها اي فائدة غير صياح في صياح ورعب في رعب
واضح*** وصريح***
طيب..

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