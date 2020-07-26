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شركة ديافرم تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 42 دقيقة
Views 1465
شركة ديافرم تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة ديافرم العالمية المتخصصة لرعاية مرضى الفشل الكلوي باب التقديم على وظائف صحية شاغرة في المملكة .

وأوضحت الشركة ان الوظائف المطلوبة بمسمى " ممرض –وحدة غسيل كلوي " ، وذلك في : جدة ، والدمام ، والأحساء ، أبها ، وحائل ،وبيش بجازان ، وأحد المسارحة ، وأبو عريش ، وحفر الباطن ، وبلجرشي ، وخميس مشيط ، وعرعر .

وحول الشروط المطلوبة ، أبانت الشركة ضرورة توفر الشروط التالية :

1-درجة البكالوريوس في التمريض .

2-خبرة لا تقل عن عامين .

3-رخصة التصنيف المهني من هيئة التخصصات الصحية .

ويمكن التقديم بدءً من اليوم الأحد الموافق 26 / يوليو / 2020 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

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أحدث التعليقات

faeiz1122
الله لايبارك فيه ومن يسمح بهذه العينات بدخول السعودية اتمنى يعاقب هو ومن على شاكلته من يسمح بدخول العفن والنجاسة
سلطان
يا عرب اصبح لبنان الخربان ماصالح حالة الا بطرد حزب الشيطان
سلطان
يا عرب اصبح لبنان الخربان ماصالح حالة الا بطرد حزب الشيطان
عادل عبدالحي حمزة
المشكلة ان الولد طاح ومازالت اللعبة مستمرة والله الالعاب هذه كلها خطر وما فيها اي فائدة غير صياح في صياح ورعب في رعب
واضح*** وصريح***
طيب..

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