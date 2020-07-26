شركة ديافرم تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة ديافرم العالمية المتخصصة لرعاية مرضى الفشل الكلوي باب التقديم على وظائف صحية شاغرة في المملكة .
وأوضحت الشركة ان الوظائف المطلوبة بمسمى " ممرض –وحدة غسيل كلوي " ، وذلك في : جدة ، والدمام ، والأحساء ، أبها ، وحائل ،وبيش بجازان ، وأحد المسارحة ، وأبو عريش ، وحفر الباطن ، وبلجرشي ، وخميس مشيط ، وعرعر .
وحول الشروط المطلوبة ، أبانت الشركة ضرورة توفر الشروط التالية :
1-درجة البكالوريوس في التمريض .
2-خبرة لا تقل عن عامين .
3-رخصة التصنيف المهني من هيئة التخصصات الصحية .
ويمكن التقديم بدءً من اليوم الأحد الموافق 26 / يوليو / 2020 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا