السماح بمشاركة الجمهور لمباريات دوري المحترفين بعيدا عن المدرجات!

نواف السالم (صدى):
في خطوة مثيرة للإهتمام ، قررت رابطة دوري المحترفين مشاركة الجماهير للمباريات بطريقة غير مباشرة وذلك بعد قرار إقامة المباريات بدون جمهور .
وستسمح الرابطة للجماهير بالتفاعل الكامل مع المباريات عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بالتعاون مع الأندية والشركاء ، إذ يمكن للجمهور الهتافات و التعليق او تصوير مقاطع الفيديو او الإحتفال بالأهداف أثناء المباريات .
وفي نفس الوقت سيتم عرض تلك الصور والمقاطع على اللوحات الإعلانية امام اللاعبين وبين الشوطين وقبل وبعد المباراة لتحفيزهم وخلق التواصل بين الفرق والجمهور .
ويأتي ذلك ضمن مبادرة " دورينا رجع " التي أطلقتها الرابطة احتفاءً بإستئناف دوري المحترفين .