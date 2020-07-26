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السماح بمشاركة الجمهور لمباريات دوري المحترفين بعيدا عن المدرجات!

Time منذ 49 دقيقة
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السماح بمشاركة الجمهور لمباريات دوري المحترفين بعيدا عن المدرجات!

نواف السالم (صدى):
في خطوة مثيرة للإهتمام ، قررت رابطة دوري المحترفين مشاركة الجماهير للمباريات بطريقة غير مباشرة وذلك بعد قرار إقامة المباريات بدون جمهور .

وستسمح الرابطة للجماهير بالتفاعل الكامل مع المباريات عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بالتعاون مع الأندية والشركاء ، إذ يمكن للجمهور الهتافات و التعليق او تصوير مقاطع الفيديو او الإحتفال بالأهداف أثناء المباريات .

وفي نفس الوقت سيتم عرض تلك الصور والمقاطع على اللوحات الإعلانية امام اللاعبين وبين الشوطين وقبل وبعد المباراة لتحفيزهم وخلق التواصل بين الفرق والجمهور .

ويأتي ذلك ضمن مبادرة " دورينا رجع " التي أطلقتها الرابطة احتفاءً بإستئناف دوري المحترفين .

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أحدث التعليقات

faeiz1122
الله لايبارك فيه ومن يسمح بهذه العينات بدخول السعودية اتمنى يعاقب هو ومن على شاكلته من يسمح بدخول العفن والنجاسة
سلطان
يا عرب اصبح لبنان الخربان ماصالح حالة الا بطرد حزب الشيطان
سلطان
يا عرب اصبح لبنان الخربان ماصالح حالة الا بطرد حزب الشيطان
عادل عبدالحي حمزة
المشكلة ان الولد طاح ومازالت اللعبة مستمرة والله الالعاب هذه كلها خطر وما فيها اي فائدة غير صياح في صياح ورعب في رعب
واضح*** وصريح***
طيب..

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