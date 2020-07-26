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بالفيديو.. شركة المياه تكشف السبب الرئيسي في ارتفاع الفواتير

Time منذ 25 دقيقة
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بالفيديو.. شركة المياه تكشف السبب الرئيسي في ارتفاع الفواتير

الرياض (صدى):
كشفت شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد، أسباب ارتفاع فواتير المياه الشهرية للعملاء، ومنها التسربات الداخلية بـ82%، وأبرزها "العوامة 79%، رقبة الخزان 70%، كرسي المرحاض 65%".

وأوضحت الشركة، لقناة "الإخبارية" أنه يتم حل تلك المشكلة بالكشف عن العقارات التي تعاني التسريبات الداخلية وإصلاحها، لافتة إلى أنه تم تركيب الأدوات المرشدة لـ1000 منزل لعملاء فواتيرهم مرتفعة.

وقالت أن أغلب العملاء الذين تمت زيارتهم والكشف على منازلهم لديهم أكثر من نوع تسرب؛ فيما ترتفع الفواتير أيضًا بسبب تحديث بيانات العقار واستحقاق تقسيم الوحدات، والذي يمثل نسبة 16% من أسباب ارتفاع الاستهلاك، فضلًا عن نسبة 2% تسببت فيها قراءات العدادات القديمة.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
الله لايبارك فيه ومن يسمح بهذه العينات بدخول السعودية اتمنى يعاقب هو ومن على شاكلته من يسمح بدخول العفن والنجاسة
سلطان
يا عرب اصبح لبنان الخربان ماصالح حالة الا بطرد حزب الشيطان
سلطان
يا عرب اصبح لبنان الخربان ماصالح حالة الا بطرد حزب الشيطان
عادل عبدالحي حمزة
المشكلة ان الولد طاح ومازالت اللعبة مستمرة والله الالعاب هذه كلها خطر وما فيها اي فائدة غير صياح في صياح ورعب في رعب
واضح*** وصريح***
طيب..

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