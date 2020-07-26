تناول الملح يؤدي إلى السرطان وزيادة ضغط الدم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
هناك الكثر من الدراسات الحديثة التي تُحذر من خطورة تناول الملح رغم أنه جزء لا يتجزأ من كافة الأطعمة التي نتناولها يوميًا.
وأوضحت الدراسات، أن الملح يتكون من 40% صوديون و60% كلوريد، إلا أن أحد التقارير كشفت أن التأثيرات طويلة المدى التي تحدث لجسم الإنسان إذا استمر في تناول الأغذية الغنية بالملح.
وكشف تقرير لموقع Healthline ، أن استهلاك كميات كبيرة من الملح على المدى القصير يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم، وزيادة مؤقتة في ضغط الدم والشعور بالعطش الشديد، وقد يصل إلى الإصابة بفرط صوديوم الدم، التي ربما تتسبب في الوفاة.
وأفاد التقرير بأن الأثر طويل المدى يتمثل في زيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة وأمراض القلب والوفاة المبكرة.