الفرق بين الأنفلونزا العادية والفيروس المستجد

أميرة خالد (صدى):
كشف أندريه تيازيلنيكوف، كبير الأخصائيين في الرعاية الصحية للبالغين بوزارة الصحة في موسكو، اليوم الأحد، الفرق بين الأنفلونزا العادية والإصابة بمرض كوفيد 19.
وأوضح الطبيب الروسي: " إذا أحسست أن لديك ارتفاعا حادا في درجة الحرارة يصل إلى 40 درجة مئوية، المترافقة مع جميع الأعراض الأخرى مثل الضعف والأوجاع ، فمن المرجح أن تكون هذه مجرد إنفلونزا. الأعراض المميزة للإصابة بالفيروس التاجي هي فقدان الرائحة وفقدان الذوق".
وأكد أن عدوى الفيروس التاجي لم تتم دراستها وفهمها وإدراك كافة عوارضها بالكامل حتى الآن، لذلك يمكن للإصابة بها أن تتم بطرق وبأشكال مختلفة تماما، بما في ذلك بدون أعراض واضحة ومحددة.