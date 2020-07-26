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الأحزاب التركية تنتفض و تتهم "أردوغان" بالتستر على أزمات كبيرة في تركيا

Time منذ 44 دقيقة
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الأحزاب التركية تنتفض و تتهم "أردوغان" بالتستر على أزمات كبيرة في تركيا

أنقرة (صدى):
وجهت احزاب تركية اتهامات مباشرة للرئيس التركي " أردوغان " بالتستر على أزمات كبيرة تهدد البلاد .

وأعلن علي باباجان وزير الخارجية الأسبق رئيس حزب الديمقراطية رفضه لسياسة " أردوغان "قائلاً : أردوغان يقدم نظريات مؤامرة للرأي العام ، وفقاً للعربية .

واشتعل المشهد السياسي في تركيا التي أصبحت تسبح على بحر من المشكلات الإقتصادية والسياسية خاصةً بعد الموقف الدولي المعادي لتدخلات " أردوغان " في سوريا وليبيا وأرمينيا ضد أذربيجيان وغيرها من دعم الميلشيات في الدول الغير مستقرة في استغلال رخيص لتحقيق الأوهام العثمانية .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليكم به
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليكم به

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