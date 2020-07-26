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جهاز جديد يحمي الأطفال من خطورة تركهم بالسيارة

Time منذ 5 أيام
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جهاز جديد يحمي الأطفال من خطورة تركهم بالسيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت تقارير تقنية عن قرب طرح جهاز جديد لتنبيه قائدي المركبات بأي خطور على الأطفال او الحيوانات لضمان عدم تركهم بالسيارة وتعريض حياتهم للخطر .

وتعمل فكرة الجهاز على مراقبة المقصورة ويعتمد الجهاز على تكنولوجيا الرادار والذكاء الاصطناعي وفي حال ترك الطفل يتم إطلاق تحذير ، وذلك بعد كثرة حوادث نسيان الأطفال داخل السيارات مما عرضهم للإختناق والموت .

ويؤكد خبراء السيارات ان هذا الجهاز سيلقى رواج كبير إذ تصل درجة الحرارة داخل السيارة إلى 60 درجة مئوية ويتعرض الكثير من الأطفال لحوادث اختناق بسبب تركهم بالسيارة .

وحذروا من الإعتماد على لون السيارة الخارجي اعتقاداً بأنه يعكس آشعة الشمس او حتى ترك النوافذ مفتوحة لأنهما لا يمنعان المخاطر .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

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