جهاز جديد يحمي الأطفال من خطورة تركهم بالسيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت تقارير تقنية عن قرب طرح جهاز جديد لتنبيه قائدي المركبات بأي خطور على الأطفال او الحيوانات لضمان عدم تركهم بالسيارة وتعريض حياتهم للخطر .
وتعمل فكرة الجهاز على مراقبة المقصورة ويعتمد الجهاز على تكنولوجيا الرادار والذكاء الاصطناعي وفي حال ترك الطفل يتم إطلاق تحذير ، وذلك بعد كثرة حوادث نسيان الأطفال داخل السيارات مما عرضهم للإختناق والموت .
ويؤكد خبراء السيارات ان هذا الجهاز سيلقى رواج كبير إذ تصل درجة الحرارة داخل السيارة إلى 60 درجة مئوية ويتعرض الكثير من الأطفال لحوادث اختناق بسبب تركهم بالسيارة .
وحذروا من الإعتماد على لون السيارة الخارجي اعتقاداً بأنه يعكس آشعة الشمس او حتى ترك النوافذ مفتوحة لأنهما لا يمنعان المخاطر .