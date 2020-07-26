قرب افتتاح محطة مترو مكة بعد إنجاز 97 % من أعمالها

مكة المكرمة (صدى):
تقترب محطة مترو مكة من الإفتتاح بعد إنجاز 97% من أعماله والذي يقع قرب قطار الحرمين .
وكشف ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع " أم القرى للتنمية والإعمار " انه تم إنجاز 96.99 % بالخط "أ " ، والخط " ب" ونفق طريق عبد الله عريف وأعمال نفق طريق المنصور .
كما تم تنفيذ 85% من أعمال جسور الوجهة التطويرية الجديدة " مسار" ويعتبر طريق الملك عبد العزيز نواتها الرئيسية ، وفقاً لـ"مكة " .
وتقع "مسار " غرب العاصمة المقدسة وتهدف إلى تسهيل حياة السكان والزائرين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة بجميع مناطق المملكة .