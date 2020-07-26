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قرب افتتاح محطة مترو مكة بعد إنجاز 97 % من أعمالها

Time منذ ساعة
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قرب افتتاح محطة مترو مكة بعد إنجاز 97 % من أعمالها

مكة المكرمة (صدى):
تقترب محطة مترو مكة من الإفتتاح بعد إنجاز 97% من أعماله والذي يقع قرب قطار الحرمين .

وكشف ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع " أم القرى للتنمية والإعمار " انه تم إنجاز 96.99 % بالخط "أ " ، والخط " ب" ونفق طريق عبد الله عريف وأعمال نفق طريق المنصور .

كما تم تنفيذ 85% من أعمال جسور الوجهة التطويرية الجديدة " مسار" ويعتبر طريق الملك عبد العزيز نواتها الرئيسية ، وفقاً لـ"مكة " .

وتقع "مسار " غرب العاصمة المقدسة وتهدف إلى تسهيل حياة السكان والزائرين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة بجميع مناطق المملكة .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليكم به
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليكم به

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