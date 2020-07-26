الخبراء يقدمون 6 نصائح لإمتصاص الجسم لفيتامين "د"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
كشفت دراسة حديثة بان واقي الشمس قد يعوق إختراق فيتامين "د" للجسم والذي يعد هام لجميع الفئات العمرية ، ويتم إنتاجه عند التعرض للشمس، وقدموا 6 نصائح تساعد الجسم على إمتصاص الجسم لهذا الفيتامين بشكل أفضل.
وأوضحت الدراسة بأنه يمكن الحصول على فيتامين " د" من خمس مصادر المكملات الغذائية ويجب تناولها مع مع الوجبة الرئيسية في اليوم، سواء كانت الإفطار أو الغداء أو العشاء، كما أن تناوله مع الفاكهة أو الشاي أو القهوة أو بين الوجبات لن يسمح له بالامتصاص.
وتابعت الدراسة بأنه لضمان امتصاص فيتامين "د" يجب تضمين المغنسيوم والزنك في النظام الغذائي، وإستخدام السمن والزيوت الصحية ، أيضا يجب تناول الحبوب الكاملة والحليب، التوتر والإجهاد يسبب منع امتصاص الجسم لفيتامين "د"