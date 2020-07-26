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قائد قوات أمن المنشآت بالحج يؤكد جاهزية القوات لخدمة ضيوف الرحمن

Time منذ 44 دقيقة
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قائد قوات أمن المنشآت بالحج يؤكد جاهزية القوات لخدمة ضيوف الرحمن

مكة المكرمة (صدى):
أكد قائد قوات أمن المنشآت والمشرف العام على مهام القوات في الحج، اكتمال جاهزية القوات العاملة في موسم حج العام الحالي 1441هـ للقيام بالمهام الموكلة إليها من قبل قيادة قوات أمن الحج، وتكاملا مع القطاعات الأمنية المشاركة كافة، من خلال عمل طوق وانتشار أمني على الطرقات والمواقع الموكلة للقوات لمنع دخول المخالفين لنظام الحج، وما يسند إليها من مهام من قبل معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية، بالإضافة إلى توفير الأمن والحماية الأمنية للمواقع الموسمية وذات الأهمية التي توفر القوات حمايتها ودعمها خلال موسم الحج .

كما أكد قائد قوات أمن المنشآت، الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام والالتزام بالحج وفقا للإجراءات النظامية المقررة من قبل وزارة الداخلية ومتابعة قيادة قوات أمن الحج، وأنه لا حج لغير المصرح لهم وذلك حفاظا على سلامتهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على راحتهم ..
وسيم ٢٠٠٠
يجب أن تؤدب
QLQ
... 110.000 ريال اذا تشحن ذاتيا خلايا شمسية تستاهل السعر
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله واعانكم .. آمين ..
أبو عبد الرحمن ✍️
إذا لم تستحي فأصنع ماتشاء

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