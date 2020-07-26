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نقل الأسهم المجانية لـ «أرامكو» إلى المساهمين المستحقين

Time منذ ساعتين
Views 1871
نقل الأسهم المجانية لـ «أرامكو» إلى المساهمين المستحقين

الرياض (صدى):
كشفت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" ، اليوم الأحد، عن نقل الأسهم المجانية لشركة "أرامكو السعودية" إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين بتاريخ 04 / 12 / 1441هـ الموافق 25 / 07 / 2020م.

وكانت الشركة، قد بدأت في نقل الأسهم المجانية لشركة "أرامكو السعودية" إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين، أمس السبت؛ حيث إن الأسهم المجانية مستحقة لكل مكتتب احتفظ بأسهم طرح شركة أرامكو بصورة مستمرة وغير منقطعة منذ إدراج الشركة في السوق السعودي حتى نهاية تداول يوم 7 يونيو 2020 (نهاية فترة استحقاق الأسهم المجانية).

ومن الجدير بالذكر، أن الفرد المستحق سينال على سهم مجاني واحد إضافي مقابل كل 10 أسهم تم تخصيصها من أسهم الطرح، على ألا يزيد عدد هذه الأسهم المجانية على 100 سهم مجاني كحد أقصى.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليكم به
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليكم به

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