"المسحل" يعلن مفاجأة سارة للحكام المحليين

نواف السالم (صدى):
أعلن ياسر المسحل رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم عن مشروع كبير لتطوير الحكام المحليين وتأهيلهم .
وأضاف انه كلف رئيس لجنه الحكام الإسباني فيرناندو تريساكو بالنظر في لائحة مميزة من المكافآت تُعطى للحكم المميز .
جاء ذلك خلال اجتماع المسحل مع الحكام والحكام المساعدين بالتزامن مع استئناف دوري المحترفين المشاركين في الدورة التدريبية بالرياض والتي تنتهي غداً الإثنين .
كما أكد " المسحل " انه سيحافظ على كافة حقوق الحكام المحليين والأجانب والدفاع عنهم ضد أي اتهامات تضعف من روحهم المعنوية .