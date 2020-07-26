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"المسحل" يعلن مفاجأة سارة للحكام المحليين

Time منذ ساعة
Views 1827
"المسحل" يعلن مفاجأة سارة للحكام المحليين

نواف السالم (صدى):
أعلن ياسر المسحل رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم عن مشروع كبير لتطوير الحكام المحليين وتأهيلهم .

وأضاف انه كلف رئيس لجنه الحكام الإسباني فيرناندو تريساكو بالنظر في لائحة مميزة من المكافآت تُعطى للحكم المميز .

جاء ذلك خلال اجتماع المسحل مع الحكام والحكام المساعدين بالتزامن مع استئناف دوري المحترفين المشاركين في الدورة التدريبية بالرياض والتي تنتهي غداً الإثنين .

كما أكد " المسحل " انه سيحافظ على كافة حقوق الحكام المحليين والأجانب والدفاع عنهم ضد أي اتهامات تضعف من روحهم المعنوية .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليكم به
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليكم به

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