تقنية جديدة تختبرها "فيسبوك" على صفحات المشاهير والشركات

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن شبكة التواصل فيسبوك أقدمت على اختبار تصميم جديد لصفحات بعض المشاهير والشركات التي يمكن الوصول إليها من خلال تطبيق فيسبوك للأجهزة المحمولة، بهدف إلغاء زر "أعجبني" وعدد الإعجابات من صفحات المشاهير والشركات .
وأوضحت تقارير صادرة من مواقع تقنية بأن التصميم الجديد يستهدف تسهيل رؤية مستخدمي موقع فيسبوك لأرقام الدخول إلى الصفحات بشكل أكثر دقة.
وتابعت التقارير بأن عداد المتابعة يشير إلى عدد الاشخاص الذين تظهر المشاركات المنشورة على الصفحة على صفحاتهم الشخصية، في حين يمكن أن يقوم أي مستخدم بنقر زر أعجبني دون أن يعود إلى متابعة هذه الصفحة مرة أخر.