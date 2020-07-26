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زمن بساطة الطيبين..صورة لعائلة يقومون بتفريغ ما تحمله الإبل

Time منذ ساعتين
Views 1236
Comment 1
زمن بساطة الطيبين..صورة لعائلة يقومون بتفريغ ما تحمله الإبل
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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليكم به
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عليكم به

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