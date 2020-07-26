الأعداد السابقة للصحيفة

اختتام المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني الصيفي بتدريب 430 ألفًا عن بُعد

Time منذ ساعة
Views 1527
اختتام المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني الصيفي بتدريب 430 ألفًا عن بُعد

الرياض (صدى):
اختتمت وزارة التعليم ممثلةً بالمركز الوطني للتطوير المهني، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي (عن بُعد)، بتدريب 430,623 متدرباً ومتدربةً من شاغلي الوظائف التعليمية؛ سجلوا في 3,705 برامج تدريبية، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية بتاريخ 1441/11/28، الموافق 2020/6/28، حتى 1441/12/2.

وأوضحت الوزارة، أنه شملت جميع مناطق ومحافظات المملكة، وشاركت فيها إدارات التدريب في إدارات التعليم بالمملكة، وبمشاركة فاعلة من الجامعات، لافتة إلى أنّ هذه المرحلة شهدت توفير خيارات متنوعة من البرامج التطويرية النوعية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الممارسات التعليمية، ونواتج التعلم.

وحقّقت مجموعة من الأهداف التي شملت رفع كفاءة الأداء، وتجويد نواتج التعلّم، من خلال مبادرات ومشروعات نوعية، تتيح فرص التطوير المهني التعليمي لكافة شاغلي الوظائف التعليمية، إضافةً إلى دعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية.

وكانت البرامج الأكثر تسجيلاً خلال هذه المرحلة تمثلت في دورات المناهج وطرق التدريس، حيث سجّل بها 114,411 مستفيداً ومستفيدةً، تليها برامج القيادة، والتي سجل بها 84,757 متدرباً ومتدربةً، في حين سجّل في برامج التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم 70,163 متدرّباً ومتدربةً.

وبلغ إجمالي عدد الزيارات لمنصّة التدريب الصيفي الإلكتروني أكثر من 1,6 مليون زائر، فيما بلغ إجمالي جلسات النظام 6,5 ملايين جلسة، خلال الفترة من 1441/11/10 وحتّى 1441/12/2؛ فيما يهدف المشروع إلى رفع مستوى الأداء المهني في ضوء المعايير المهنية للمعلّم للإسهام في تجويد نواتج التعلم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تقديم برامج تخصصية عامة متنوعة وفق احتياجات التطوير المهني بصورة مستمرة، وإعادة ورفع مستوى التأهيل العلمي والمهني لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال استثمار قنوات التعليم عن بُعد في وزارة التعليم، وتطبيقات التقنية الحديثة.

ويركز المشروع على دعم شاغلي الوظائف التعليمية للحصول على نقاط التطوير المهني، واستيفاء متطلبات الترقية، وتعزيز ثقافة التطوير المهني لإيجاد لغة مهنية مشتركة بين التربويين، إضافة إلى دعم الجاهزية للتعليم والتعلّم من بداية العام الدراسي، وتهيئة المعلّم الجديد للممارسة المهنية التربوية والتعليمية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على راحتهم ..
وسيم ٢٠٠٠
يجب أن تؤدب
QLQ
... 110.000 ريال اذا تشحن ذاتيا خلايا شمسية تستاهل السعر
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله واعانكم .. آمين ..
أبو عبد الرحمن ✍️
إذا لم تستحي فأصنع ماتشاء

أخر الأخبار

بالفيديو.. سيول عارمة في الوكف بالطائف إثر هطول الأمطار
بالفيديو.. سيول عارمة في الوكف بالطائف إثر هطول الأمطار
Time منذ دقيقة Views 1049
خطوات جديدة تؤكد انفصال أنغام عن زوجها بشكل نهائي
خطوات جديدة تؤكد انفصال أنغام عن زوجها بشكل نهائي
Time منذ 6 دقائق Views 1244
"المسحل" يعلن مفاجأة سارة للحكام المحليين
"المسحل" يعلن مفاجأة سارة للحكام المحليين
Time منذ 14 دقيقة Views 1328
«الجمارك» تدعو الشركات لمنافسة تأجير مواقع لتأمين وتشغيل مكائن البيع الذاتي
«الجمارك» تدعو الشركات لمنافسة تأجير مواقع لتأمين وتشغيل مكائن البيع الذاتي
Time منذ 19 دقيقة Views 1320
وزارة التعليم تدرس السماح للطلاب والطالبات بإحضار جوالاتهم إلى المدارس
وزارة التعليم تدرس السماح للطلاب والطالبات بإحضار جوالاتهم إلى المدارس
Time منذ 25 دقيقة Views 1756
القبض على شخص انتحل صفة رجل أمن واستولى على مبالغة مالية بمكة
القبض على شخص انتحل صفة رجل أمن واستولى على مبالغة مالية بمكة
Time منذ 33 دقيقة Views 1571
قائد قوات أمن المنشآت بالحج يؤكد جاهزية القوات لخدمة ضيوف الرحمن
قائد قوات أمن المنشآت بالحج يؤكد جاهزية القوات لخدمة ضيوف الرحمن
Time منذ 44 دقيقة Views 1396
تكليف «المشيشي» يضع الأحزاب التونسية في ورطة ومخاوف من حل البرلمان
تكليف «المشيشي» يضع الأحزاب التونسية في ورطة ومخاوف من حل البرلمان
Time منذ 50 دقيقة Views 1714
تقنية جديدة تختبرها "فيسبوك" على صفحات المشاهير والشركات
تقنية جديدة تختبرها "فيسبوك" على صفحات المشاهير والشركات
Time منذ 55 دقيقة Views 1395
زمن بساطة الطيبين..صورة لعائلة يقومون بتفريغ ما تحمله الإبل
زمن بساطة الطيبين..صورة لعائلة يقومون بتفريغ ما تحمله الإبل
Time منذ 59 دقيقة Views 837