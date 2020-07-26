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صور نادرة لملوك السعودية أثناء آداء مناسك الحج ومتابعة شؤون الحجاج

Time منذ ساعة
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صور نادرة لملوك السعودية أثناء آداء مناسك الحج ومتابعة شؤون الحجاج

الرياض (صدى):
يولي ملوك المملكة اهتمام خاص بموسم الحج على مدار التاريخ ، إذ يشرفون بأنفسهم على خدماته ويتابعون شؤونه ووفود الحجاج .

ونشرت "دارة الملك عبد العزيز " صور نادرة لملوك المملكة أثناء آداء فريضة الحج ومتابعة سؤون الحجاج واستقبال رؤساء الوفود بأنفسهم كجزء أصيل من القيام بشؤون الدولة التي شرفها الله تعالي ببيته الحرام .

وأظهرت الصور الملوك وهم حجاج بدايةً من الملك عبد العزيز آل سعود عام 1935 م، والملك سعود بن عبد العزيز آل سعود عام 1955 ، مروراً بالملك فيصل ، والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله جميعاً حتى الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على راحتهم ..
وسيم ٢٠٠٠
يجب أن تؤدب
QLQ
... 110.000 ريال اذا تشحن ذاتيا خلايا شمسية تستاهل السعر
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله واعانكم .. آمين ..
أبو عبد الرحمن ✍️
إذا لم تستحي فأصنع ماتشاء

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