صور نادرة لملوك السعودية أثناء آداء مناسك الحج ومتابعة شؤون الحجاج

الرياض (صدى):
يولي ملوك المملكة اهتمام خاص بموسم الحج على مدار التاريخ ، إذ يشرفون بأنفسهم على خدماته ويتابعون شؤونه ووفود الحجاج .
ونشرت "دارة الملك عبد العزيز " صور نادرة لملوك المملكة أثناء آداء فريضة الحج ومتابعة سؤون الحجاج واستقبال رؤساء الوفود بأنفسهم كجزء أصيل من القيام بشؤون الدولة التي شرفها الله تعالي ببيته الحرام .
وأظهرت الصور الملوك وهم حجاج بدايةً من الملك عبد العزيز آل سعود عام 1935 م، والملك سعود بن عبد العزيز آل سعود عام 1955 ، مروراً بالملك فيصل ، والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله جميعاً حتى الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - .