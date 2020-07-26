مشروبات على الريق تساعد في علاج عدة مشاكل صحية

أميرة خالد (صدى):
أكد الأطباء، أنه يمكن اتباع عادة تناول مشروب صحي على الريق بشكل يومي لعلاج العديد من المشاكل الصحية التي تعاني منها؛ لأن الجسم يستفيد من أكثر ما يدخل الجسم على معدة فارغة بشكل أفضل على مدار اليوم.
وتتمثل هذه المشروبات في: الينسون، وهو يقوي المناعة وملين طبيعي ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض ، كما أنه يهدئ الأعصاب ويفتح الشهية؛ فضلًا عن النعناع الذي يساعد على تحسين حالة الجهاز الهضمي ويقلل من آلام المعدة والقولون والانتفاخات ، كما أنه ينظف البطن و يقلل من التوتر.
وفي السياق نفسه، يعد الماء الدافئ بالليمون والعسل، صحيًا لكافة أعضاء الجسم حيث ينظف الكلى و الكبد ، ويطهر المعهدة ، ويخلصك من أعراض البرد مثل البلغم و السعال والاحتقان ، كما أنه يقوي المناعة و يعالج الإمساك.