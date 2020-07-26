لاعب إشبيلية الجديد يثير الجدل بخرقه المستمر للإجراءات الإحترازية

وكالات (صدى):
أثار لاعب إشبيلية الإسباني الجديد المنضم حديثًا إلى الشباب، إيفر بانيجا الجدل بعد خرقه للإجراءات الإحترازية المتكررة المتبعة لمجابهة خطر الفيروس.
وأوضحت التقارير بأن مقطع فيديو إنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لبانيجا داخل أحد الملاهي الليلية دون كمامة وبعد ساعات من تفشي فيروس كورونا بين عُمَّاله، حيث قضى بعض الوقت خلال إجازته الحالية مع زملائه في ملهى ليلي في مدينة فالنسيا.
وأكدت التقارير بأن الملهى الليلي الذي قضى فيه بانيحا سهرته، ظهرت فيه 12 إصابة بفيروس كورونا بين العمال من مناطق مختلفة، ومتابعة بانه سبق للاعب الشباب الجديد أن شارك في حفل شواء شهير مع زملائه في فريق إشبيلية؛ ما استدعى الإدانة من خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني «الليجا»؛ وذلك قبل استئناف البطولة عقب توقف طويل بسبب جائحة كورونا.