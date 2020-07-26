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بالصور.. الكشف عن تويوتا ياريس الجديدة وتوقعات سعرها

Time منذ 5 أيام
Views 3452
بالصور.. الكشف عن تويوتا ياريس الجديدة وتوقعات سعرها

أميرة خالد (صدى):
رفعت عملاق السيارات تويوتا الستار عن سيارتها الجديدة ياريس فيس ليفت 2021 "فيوس" والتي ستغزو السوق قريباً .

ومن المتوقع ان يكون سعر السيارة الجديدة قريب من تويوتا ياريس2020 والتي جاءت بسعر 52.785 ريال .

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل أنيق وعصري منه الشبك السفلي قريب الشبه من الشبك بموديل 2020 ، بجانب مصابيح الليد المطورة وأضواء نهارية ، ومقاعد مريحة بخامات فاخرة .

كما حصلت السيارة على العديد من نظم الأمان والرفاهية من خلال الشاشات اللمسية المتصلة بأنظمة المالتيميديا وأنظمة اخرى مساعدة .

اما المحرك فجاء بعدة خيارات منها محرك قوته 98 حصان و123 نيوتن متر عزم دوران ، ومحرك قوته 106 حصان وعزم دوران 140نيوتن متر .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو عمار
يعني المقصود بالمصابين اللي قامو بذبح الاضاحي ؟ يمكن اول مره يذبحون الغنم لكن ما تصل الامور الى هذه الدرجه
ابو عمار
تقبل الله منا ومنهم صالح الاعمار ... بصراحه تنظيم هذا العام لا يعلى عليه بكل المقاييس ممتاز جدا
ابو عمار
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .. فيه شبهه كبير في الصوت بينه و بين خادم الحرمين ابو فهد حفظه الله
ابو عمار
من يدعي كذبا هم الذباب الاكتروني لنظام الحمدين

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