بالصور.. الكشف عن تويوتا ياريس الجديدة وتوقعات سعرها

أميرة خالد (صدى):
رفعت عملاق السيارات تويوتا الستار عن سيارتها الجديدة ياريس فيس ليفت 2021 "فيوس" والتي ستغزو السوق قريباً .
ومن المتوقع ان يكون سعر السيارة الجديدة قريب من تويوتا ياريس2020 والتي جاءت بسعر 52.785 ريال .
وجاءت السيارة الجديدة بهيكل أنيق وعصري منه الشبك السفلي قريب الشبه من الشبك بموديل 2020 ، بجانب مصابيح الليد المطورة وأضواء نهارية ، ومقاعد مريحة بخامات فاخرة .
كما حصلت السيارة على العديد من نظم الأمان والرفاهية من خلال الشاشات اللمسية المتصلة بأنظمة المالتيميديا وأنظمة اخرى مساعدة .
اما المحرك فجاء بعدة خيارات منها محرك قوته 98 حصان و123 نيوتن متر عزم دوران ، ومحرك قوته 106 حصان وعزم دوران 140نيوتن متر .