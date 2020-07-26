وثيقة رسمية تكشف عجز خطير في ذراع الغزو الثقافي بالتليفزيون الإيراني

طهران (صدى):
تواجه المؤسسات الإيرانية الحكومية أمة إقتصادية خانقة في ظل تراجع معدل النمو الإقتصادي والموارد الموجهة لها .
وكشفت وثيقة مسربة عن الأزمة المالية بهيئة الإذاعة والتليفزيون في إيران ، حيث طلب رئيس قطاع الإعلام الخارجي تمويل لمجرد التعاقد مع 500 موظف بمقدار 13 مليار تومان .
وأكد رئيس القطاع في رسالته ان موارد الهيئة لا تكفي لهذا المطلب ما يكشف عن عجز خطير وتراجع جماهيري للقنوات التي تعتبرها هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية جزء من القوة العسكرية .
وشهدت الأشهر الأخيرة قطع بعض الشبكت الخارجية لقنوات الكوثر الدينية ، وقناة سحر باللغتين الأردية والإنجليزية وقناة آي فيلم بسبب الديون لبعض الأقمار الصناعية .
وتحاول إيران الغزو الثقافي والديني من خلال بث تلك القنوات بلغات أجنبية وهو جزء من استراتيجيتها السياسية .