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وثيقة رسمية تكشف عجز خطير في ذراع الغزو الثقافي بالتليفزيون الإيراني

Time منذ 29 دقيقة
Views 1445
وثيقة رسمية تكشف عجز خطير في ذراع الغزو الثقافي بالتليفزيون الإيراني

طهران (صدى):
تواجه المؤسسات الإيرانية الحكومية أمة إقتصادية خانقة في ظل تراجع معدل النمو الإقتصادي والموارد الموجهة لها .

وكشفت وثيقة مسربة عن الأزمة المالية بهيئة الإذاعة والتليفزيون في إيران ، حيث طلب رئيس قطاع الإعلام الخارجي تمويل لمجرد التعاقد مع 500 موظف بمقدار 13 مليار تومان .

وأكد رئيس القطاع في رسالته ان موارد الهيئة لا تكفي لهذا المطلب ما يكشف عن عجز خطير وتراجع جماهيري للقنوات التي تعتبرها هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية جزء من القوة العسكرية .

وشهدت الأشهر الأخيرة قطع بعض الشبكت الخارجية لقنوات الكوثر الدينية ، وقناة سحر باللغتين الأردية والإنجليزية وقناة آي فيلم بسبب الديون لبعض الأقمار الصناعية .

وتحاول إيران الغزو الثقافي والديني من خلال بث تلك القنوات بلغات أجنبية وهو جزء من استراتيجيتها السياسية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فاسقون فاسدون .. .. عليهم من الله مايستحقون ,,
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فاسقون فاسدون .. .. عليهم من الله مايستحقون ,,
ابو محمد 😎 ✍️
النظام يجب ان يتبع ياتختوره ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب .. .. بس الملابس كلها نايلون ، وتزال البقع بسهوله .. ولا دم الشاة هو الدم الأول اللي يصبغ ولا يمكن يروح حتى يبيد الثوب ,, نظراً للطعوم اللي يبلعونها اياهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب .. .. بس الملابس كلها نايلون ، وتزال البقع بسهوله .. ولا دم الشاة هو الدم الأول اللي يصبغ ولا يمكن يروح حتى يبيد الثوب ,, نظراً للطعوم اللي يبلعونها اياهاا ..

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