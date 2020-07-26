وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة بالخبر

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة، من خلال موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة، من أجل العمل في محافظة الخبر.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كاشير: أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، لا يشترط وجود خبرة سابقة؛ بينما تحتاج إلى: موظف خدمة خضار (هايبر بنده أمواج مول): أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، ولا يشترط وجود خبرة سابقة.
وأشارت إلى أن التقديم اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2020/07/26م من خلال الرابط التالي :
1- كاشير: من هنـــــــــــا .
2- موظف خدمة خضار (هايبر بنده أمواج مول): من هنــــــــــــا .