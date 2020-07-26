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وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة بالخبر

Time منذ 52 دقيقة
Views 1519
وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة بالخبر

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة بنده للتجزئة، من خلال موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة، من أجل العمل في محافظة الخبر.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: كاشير: أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، لا يشترط وجود خبرة سابقة؛ بينما تحتاج إلى: موظف خدمة خضار (هايبر بنده أمواج مول): أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى، ولا يشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2020/07/26م من خلال الرابط التالي :

1- كاشير: من هنـــــــــــا .

2- موظف خدمة خضار (هايبر بنده أمواج مول): من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فاسقون فاسدون .. .. عليهم من الله مايستحقون ,,
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فاسقون فاسدون .. .. عليهم من الله مايستحقون ,,
ابو محمد 😎 ✍️
النظام يجب ان يتبع ياتختوره ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب .. .. بس الملابس كلها نايلون ، وتزال البقع بسهوله .. ولا دم الشاة هو الدم الأول اللي يصبغ ولا يمكن يروح حتى يبيد الثوب ,, نظراً للطعوم اللي يبلعونها اياهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب .. .. بس الملابس كلها نايلون ، وتزال البقع بسهوله .. ولا دم الشاة هو الدم الأول اللي يصبغ ولا يمكن يروح حتى يبيد الثوب ,, نظراً للطعوم اللي يبلعونها اياهاا ..

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