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انطلاق عملية عسكرية في ديالى العراقية لملاحقة خلايا داعش

Time منذ ساعة
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انطلاق عملية عسكرية في ديالى العراقية لملاحقة خلايا داعش

بغداد (صدى):
أطلقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، عملية عسكرية في محافظة ديالى شرقي بغداد، تهدف إلى ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في 3 محاور؛ استكمالا لعمليات مماثلة سابقة تهدف لخلق بيئة آمنة لعودة النازحين إلى 6 مناطق من المحافظة.

وتشهد العملية مشاركة قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى فصائل الحشد الشعبي، بينما جاء ذلك بعد يوم من إعلان فصائل الحشد الشعبي، تصديها لهجوم عنيف من قبل مسلحي "داعش" في قاطع العظيم شمال غرب ديالى.

وكان قد أوضح بيان للحشد الشعبي في العراق أن "قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي، تصدت لهجوم عنيف شنته فلول عصابات داعش الإرهابي في قاطع العظيم شمال غرب ديالى"، كما أنها تصدت للهجوم في أكثر من محور، مشيرا إلى أن التعرض ما يزال مستمرًا.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فاسقون فاسدون .. .. عليهم من الله مايستحقون ,,
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون فاسقون فاسدون .. .. عليهم من الله مايستحقون ,,
ابو محمد 😎 ✍️
النظام يجب ان يتبع ياتختوره ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب .. .. بس الملابس كلها نايلون ، وتزال البقع بسهوله .. ولا دم الشاة هو الدم الأول اللي يصبغ ولا يمكن يروح حتى يبيد الثوب ,, نظراً للطعوم اللي يبلعونها اياهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب .. .. بس الملابس كلها نايلون ، وتزال البقع بسهوله .. ولا دم الشاة هو الدم الأول اللي يصبغ ولا يمكن يروح حتى يبيد الثوب ,, نظراً للطعوم اللي يبلعونها اياهاا ..

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