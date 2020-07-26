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طريقة سهلة للتخلص من بقع الدماء في عيد الأضحى

Time منذ 7 ساعات
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Comment 3
طريقة سهلة للتخلص من بقع الدماء في عيد الأضحى

أميرة خالد (صدى):
تتعرض الملابس أحياناً لبقع الدماء بسبب عمليات الذبح والتنظيف او حتى توزيع اللحوم في عيد الأضحى المبارك ، ما يؤدي لصعوبة تنظيفها .

ويؤكد الخبراء انه يمكن معالجة بقع الدماء حتى وإن تجلطت على الملابس من خلال تركيبة بسيطة من مطبخك وهي " ملح ، ومعجون أسنان ابيض ، وعصير ليمون ، وبيكربونات الصوديوم " .

وحول الطريقة المطلوبة ، يجب عليكي ان تبدأي اولاً بوضع الملح على البقعة مع نقطتين ماء وفركها ثم اتركيها حتى تجف وضعي معجون الأسنان وافركيها ـ واخيراً ضعي الليمون مع البيكربونات على البقعة وافركيها حتى تنظف تماماَ .

ويشير الخبراء ان تلك الطريقة فعالة وآمنة تماماً غير انها لا تناسب الملابس الحرير إذ تؤدي إلى تلفها .

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أحدث التعليقات

شيخين
والله العظيم لويلتفتو للي عندنا والله ان تطلع بلاوي وبذات اهل الفلل والسيارات الفخمة الي جابوهاخلال شهرن اوثلاثة وكل هر في لندن وماادراك مالندن لاوشايلين العيلة كله كنهم كاتين اخرج مابقى غير غنمهم يشيلونه وياهم هاذا صار غسيل وكوي
رغد
لا والله مايصلح مستحيل اخلي بنتي تودي جوالها معها بعدين تصوير وما تصوير وماينفع يمكن تلقى وحده من البنات مصوره صديقتها او اي بنت ووريتها اخوانها عيب والله مايصلح
صالح
ياليت تركزون عالأخبار المفيدة للمجتمع وبس وتنتقون الاخبار المفيدة للمجتمع دينيا ودنيويا
شيخين
ياجعل الثانية بلشلل ياحيوان ويكرم الحيوان عنك
شيخين
حلو جدا جدا جدا الله على القضاء العادل

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