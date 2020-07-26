طريقة سهلة للتخلص من بقع الدماء في عيد الأضحى

أميرة خالد (صدى):
تتعرض الملابس أحياناً لبقع الدماء بسبب عمليات الذبح والتنظيف او حتى توزيع اللحوم في عيد الأضحى المبارك ، ما يؤدي لصعوبة تنظيفها .
ويؤكد الخبراء انه يمكن معالجة بقع الدماء حتى وإن تجلطت على الملابس من خلال تركيبة بسيطة من مطبخك وهي " ملح ، ومعجون أسنان ابيض ، وعصير ليمون ، وبيكربونات الصوديوم " .
وحول الطريقة المطلوبة ، يجب عليكي ان تبدأي اولاً بوضع الملح على البقعة مع نقطتين ماء وفركها ثم اتركيها حتى تجف وضعي معجون الأسنان وافركيها ـ واخيراً ضعي الليمون مع البيكربونات على البقعة وافركيها حتى تنظف تماماَ .
ويشير الخبراء ان تلك الطريقة فعالة وآمنة تماماً غير انها لا تناسب الملابس الحرير إذ تؤدي إلى تلفها .