تسريبات جديدة تكشف موعد إطلاق «آبل» لهاتفها iPhone 12

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات جديدة عن موعد إطلاق "آبل" لهاتفها المنتظر iPhone 12، في الثامن من سبتمبر المقبل، إلا أن الشركة لن تطلق مجموعة الأجهزة الأخرى في الموعد نفسه.
وقالت التسريبات بإن Apple ستعقد حدثا ثانويا في 27 أكتوبر المقبل من أجل إطلاق أجهزة iPad جديدة للمبتدئين، وأول جهاز Mac من السيليكون، وكذلك الجيل السادس من ساعات "أبل".
وسيعقد مؤتمر أبل للإعلان عن الهاتف الذكي "آيفون 12" عبر الإنترنت، بسبب جائحة كورونا، ومن المرجح أن يأتي الهاتف بأربعة أحجام للشاشة: الأول بحجم 4.5 بوصات وهو الأقل سعرا، والثاني والثالث بحجم 6.1 بوصات، والرابع بحجم 6.8 بوصات.