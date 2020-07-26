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«المسند» يحذر من كتلة شديدة الحرارة الأسبوع الحالي

Time منذ 29 دقيقة
Views 1469
«المسند» يحذر من كتلة شديدة الحرارة الأسبوع الحالي

الرياض (صدى):
توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية موجة شديدة الحرارة الأسبوع الحالي في المملكة والمنطقة العربية .

وقال "المسند " عبر حسابه على " تويتر " : من المتوقع أن تجثم فوق المنطقة كتلة شديدة الحرارة بؤرتها في العراق وأذرعتها في الكويت وشمال شرق المملكة .

كما كشف " المسند" عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت امس السبت على مستوى العالم ، حيث كانت العراق الأعلى حرارة بـ 51.2 درجة مئوية ، بينما جاءت رفحاءالمملكة في الترتيب السادس بـ 48.4 درجة ، وباقي الدول والمناطقوفقاً للقائمة المرفقة .

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أحدث التعليقات

جاسم
لا فعلا فهمو الناس خطاء طال عمرك
زائر
قبل لا يتحول الى مسجد
زائر
كيف عوامل التعريه وهو مقفل عليه وكانت موجودة سؤال يحتاج توضيح ولا يكون اختفت بفعل فاعل
زائر
متى يفتحون الرحلات نبغي نصيف ذبحنا الحر
سلطان
سبحان الله ناس تسلم وناس تفسق كا المذيعة واضعة يدها داخل شعرهل بابتسامة عريضة ولياس كاشف كأنها داخل غرفتها يا مذيعة تعلمي دينك صح ونفذي اوامره هدانا الله واياكم

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