«المسند» يحذر من كتلة شديدة الحرارة الأسبوع الحالي

الرياض (صدى):
توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية موجة شديدة الحرارة الأسبوع الحالي في المملكة والمنطقة العربية .
وقال "المسند " عبر حسابه على " تويتر " : من المتوقع أن تجثم فوق المنطقة كتلة شديدة الحرارة بؤرتها في العراق وأذرعتها في الكويت وشمال شرق المملكة .
كما كشف " المسند" عن أعلى درجات الحرارة التي سُجلت امس السبت على مستوى العالم ، حيث كانت العراق الأعلى حرارة بـ 51.2 درجة مئوية ، بينما جاءت رفحاءالمملكة في الترتيب السادس بـ 48.4 درجة ، وباقي الدول والمناطقوفقاً للقائمة المرفقة .