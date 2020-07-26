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بالفيديو.. متحدث الأمن العام: الاستعداد للحج هذا العام يختلف عن كل المواسم

Time منذ 10 دقائق
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بالفيديو.. متحدث الأمن العام: الاستعداد للحج هذا العام يختلف عن كل المواسم

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أمس السبت، أنه تم إعداد الخطط الأمنية والتنظيمية، والخطط المتعلقة بتفويج الحجاج، وتنقلهم بين المشاعر، مع مراعاة تطبيق البروتوكولات الصحية، والإجراءات الاحترازية، وما يتعلق بالأنظمة الوقائية؛ لافتًا إلى أن الاستعداد للحج هذا العام يختلف عن كل المواسم.

وأوضح العميد سامي الشويرخ، في مداخلة هاتفية مع قناة "العربية" أن هذا لا يقتصر على الحجاج، بل العاملون أيضًا تنطبق عليهم البروتوكولات الصحية والأنظمة الوقائية سواءً من الجهات الأمنية أو الجهات الأخرى، ونسعى لأن يتم حج هذا العام بأمن واطمئنان.

وأضاف "الشويرخ" : "الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في أقوى مراحلها، ويجب أن نعي تمامًا أننا خلال هذا الموسم معنيون بالدرجة الأولى أن يكون حج هذا العام ناجحًا بالسلامة الصحية لكل الحجاج، والعاملين لخدمة الحجاج، بجانب النجاح الأمني".

وفي السياق نفسه، دعا متحدث الأمن العام المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الجهات الأمنية، كما كان التعاون فترة حظر التجول، وشدد على أن عقوبة العشرة آلاف ريال التي قد تم إقرارها؛ سوف تضاعف في حال التكرار.

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أحدث التعليقات

جاسم
لا فعلا فهمو الناس خطاء طال عمرك
زائر
قبل لا يتحول الى مسجد
زائر
كيف عوامل التعريه وهو مقفل عليه وكانت موجودة سؤال يحتاج توضيح ولا يكون اختفت بفعل فاعل
زائر
متى يفتحون الرحلات نبغي نصيف ذبحنا الحر
سلطان
سبحان الله ناس تسلم وناس تفسق كا المذيعة واضعة يدها داخل شعرهل بابتسامة عريضة ولياس كاشف كأنها داخل غرفتها يا مذيعة تعلمي دينك صح ونفذي اوامره هدانا الله واياكم

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