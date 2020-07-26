ميسي ينصح رئيس فريقه بالتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو بيلسا

وكالات (صدى):
كشفت تقارير بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نصح رئيس فريق برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو، بالتعاقد مع مواطنه مارسيلو بيلسا، المدرب الحالي لفريق ليدز يونايتد، لخلافة كيكي سيتين، الذي يعيش فترة صعبة بعد بعد فقدان لقب الدوري الإسباني لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد.
وأوضحت التقارير بأن المدرب الأرجنتيني، البالغ من العمر 64 عاما، انتهى عقده مع ليدز يونايتد ولم يجدده وأصبح بإمكانه التعاقد مع فريق جديد.
ونجح بيلسا في قيادة ليدز يونايتد للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم والفوز ببطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي ”التشامبيونشيب“.