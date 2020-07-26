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بالصور.. اتلاف حوالي 954 كجم مواد غذائية فاسدة في خميس مشيط

Time منذ ساعة
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بالصور.. اتلاف حوالي 954 كجم مواد غذائية فاسدة في خميس مشيط

أبها (صدى):
تمكنت البلديات الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط، خلال الأسبوع الماضي، من مصادرة واتلاف نحو 954 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط  بدر آل خويلد القرني، أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية.

وأوضح " آل خويلد " أنه تم رصد 31 مخالفة صحية وإغلاق 5 منشآت صحية أخرى، وذلك بعد أكثر من 194 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي.

وشملت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت: تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر  أثناء التسوق وعدم ازدحامهم في أقسام السوق.

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أحدث التعليقات

جاسم
لا فعلا فهمو الناس خطاء طال عمرك
زائر
قبل لا يتحول الى مسجد
زائر
كيف عوامل التعريه وهو مقفل عليه وكانت موجودة سؤال يحتاج توضيح ولا يكون اختفت بفعل فاعل
زائر
متى يفتحون الرحلات نبغي نصيف ذبحنا الحر
سلطان
سبحان الله ناس تسلم وناس تفسق كا المذيعة واضعة يدها داخل شعرهل بابتسامة عريضة ولياس كاشف كأنها داخل غرفتها يا مذيعة تعلمي دينك صح ونفذي اوامره هدانا الله واياكم

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