بالفيديو.. ضبط وافد يروج لمنتجات طبية محظورة عبر وسائل التواصل

الرياض (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية، أمس السبت، وافدًا يسوق لمنتجات طبية محظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم بتوصيلها إلى الراغبين في شرائها.
ووثق الإعلامي فيصل العبدالكريم، عملية القبض على الوافد الذي يتعاون مع آخرين من خارج المملكة للترويج بأرقام "واتساب" محلية لأدوية محظورة، ومن ثم يقوم ببيعها وتوصيلها للزبائن.
ومن جانبه، قال أحد أفراد إدارة الالتزام بوزارة الصحة فايز العتيبي، أنه سيتم تحويل المُتهم إلى النيابة العامة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات الإلكترونية المُضللة.