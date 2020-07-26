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بالفيديو.. ضبط وافد يروج لمنتجات طبية محظورة عبر وسائل التواصل

Time منذ ساعة
Views 1630
بالفيديو.. ضبط وافد يروج لمنتجات طبية محظورة عبر وسائل التواصل

الرياض (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية، أمس السبت، وافدًا يسوق لمنتجات طبية محظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم بتوصيلها إلى الراغبين في شرائها.

ووثق الإعلامي فيصل العبدالكريم، عملية القبض على الوافد الذي يتعاون مع آخرين من خارج المملكة للترويج بأرقام "واتساب" محلية لأدوية محظورة، ومن ثم يقوم ببيعها وتوصيلها للزبائن.

ومن جانبه، قال أحد أفراد إدارة الالتزام بوزارة الصحة فايز العتيبي، أنه سيتم تحويل المُتهم إلى النيابة العامة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات الإلكترونية المُضللة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

جاسم
لا فعلا فهمو الناس خطاء طال عمرك
زائر
قبل لا يتحول الى مسجد
زائر
كيف عوامل التعريه وهو مقفل عليه وكانت موجودة سؤال يحتاج توضيح ولا يكون اختفت بفعل فاعل
زائر
متى يفتحون الرحلات نبغي نصيف ذبحنا الحر
سلطان
سبحان الله ناس تسلم وناس تفسق كا المذيعة واضعة يدها داخل شعرهل بابتسامة عريضة ولياس كاشف كأنها داخل غرفتها يا مذيعة تعلمي دينك صح ونفذي اوامره هدانا الله واياكم

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