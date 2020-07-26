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مدني عسير: يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار

Time منذ 10 ساعات
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مدني عسير: يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للامطار

محمد بن طحيطح (صدى):
إلحاقاً للتنبيهات السابقة دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة الى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها خلال هذا اليوم الأحد الموافق ١٤٤١/١٢/٠٥هـ .. ٢٠٢٠/٠٧/٢٦م .

وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من نشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان السيول .

وأهاب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الامطار ، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني  من هنـا .

وأكد السـيّد بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
على راحتهم ..
وسيم ٢٠٠٠
يجب أن تؤدب
QLQ
... 110.000 ريال اذا تشحن ذاتيا خلايا شمسية تستاهل السعر
ابو محمد 😎 ✍️
قواكم الله واعانكم .. آمين ..
أبو عبد الرحمن ✍️
إذا لم تستحي فأصنع ماتشاء

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