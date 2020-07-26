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حالة ذعر في لبنان بعد إصابة أحد النواب بكورونا

Time منذ 32 دقيقة
Views 1359
حالة ذعر في لبنان بعد إصابة أحد النواب بكورونا

بيروت (صدى):
شهد لبنان في الساعات الأخيرة حالة من الذعر بعد إعلان نائب لبناني عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ما دفع النواب اللبنانيين لإجراء فحوصات الكشف عن الفيروس للاطمئنان على أنفسهم.

وكان عضو تكتل "​ الجمهورية القوية ​" عن القوات اللبنانية النائب ​جورج عقيص​، أعلن في حديث تلفزيوني، إعتذاره من كل شخص كان قد خالطته في الأيام الماضية، متمنياً أن لا يكون قد نقل العدوى إلى أي شخص آخر.

وكشف عقيص أنه زار الكثير من الأماكن في الأيام الماضية، بعضها معلن في وسائل الإعلام أو غير معلن، مؤكداً أنه كان يتخذ الإجراءات اللازمة في الإجتماعات.

وأشار عقيص إلى أنه تم الطلب منه الحجر لمدة 48 ساعة على أن يعيد الفحص يوم الاثنين المقبل، لافتاً إلى أنه لم يكن لديه أي عوارض.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب والراطم ، مالهن نصيب على هاالنفخه .......!! .. الفسق شين .. .. ونقول الله يشفي ولدتس .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
تستاهل الجمال والإحتفاال ، كوينة الكوينات ام القبعاات المزركشاات ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله من يوم سويت قصه راسك مربع اليد مغسوله بمويه وملح

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