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حقوق الإنسان تكشف جرائم " سجون أردوغان " بحق المحتجزين

Time منذ 38 دقيقة
Views 1466
حقوق الإنسان تكشف جرائم " سجون أردوغان " بحق المحتجزين

أنقرة (صدى):
كشفت جمعية حقوق الإنسان - فرع إسطنبول - عن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء في منطقة مرمرة بتركيا.

وأوضحت الجمعية أنه خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو، تم اكتشاف 2314 انتهاكاً للسجناء، من ضمنها المعاملة السيئة وتأخير وصول الدواء، فضلاً عن ضرب وتعنيف السجناء.

وأكدت رئيسة الجمعية في إسطنبول، غولسيران يوليري، أن 187 سجيناً من 25 سجناً تقدموا بطلبات تفيد بتعرضهم لانتهاكات، لافتة إلى أن شهر أبريل شهد تسجيل 533 مخالفة، و645 مخالفة في مايو، و1136 مخالفة في يونيو.

وأبرز الانتهاكات التي رصدتها الجمعية تتعلق بـ " الصحة العامة، وسوء المعاملة، والاعتداء على السجناء وتعنيفهم، ومنع المقابلات مع ذويهم، والحد من استخدام الهاتف، وحظر المطالعة بشكل مؤقت، والضغط النفسي، وعدم إيصال الأدوية إلى المرضى، وعدم توفير معلومات لعائلات السجناء عن أحوالهم، وعدم توفير الاحتياجات الشخصية، وعدم اتخاذ تدابير كافية للحد من انتشار وباء كورونا " .

واستمرت التهديدات والاعتداءات والتعذيب ضد السجناء لمدة ثلاثة أشهر، ووصلت الممارسات التعسفية والانتهاكات ضد السجناء ذروتها مع تفشي الوباء تحت مسمى الحجر الصحي.

وألغت إدارات السجون كل الحقوق الاجتماعية، وحظرت لقاء السجناء بأسرهم ومحاميهم، وألغت الإحالات إلى المستشفيات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب والراطم ، مالهن نصيب على هاالنفخه .......!! .. الفسق شين .. .. ونقول الله يشفي ولدتس .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
تستاهل الجمال والإحتفاال ، كوينة الكوينات ام القبعاات المزركشاات ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله من يوم سويت قصه راسك مربع اليد مغسوله بمويه وملح

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