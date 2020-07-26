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رسميا الحارس الأردني عامر شفيع يغادر الفيحاء

Time منذ 52 دقيقة
Views 1641
رسميا الحارس الأردني عامر شفيع يغادر الفيحاء

طلال الغامدي (صدى):
أعلن نادي الفيحاء رسميا عن مغادرة حارس المرمى الأردني عامر شفيع، بعدما تقدم باعتذاره عن عدم استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم.

وقال النادي في بيان له: " قدم حارس المرمى الأردني عامر صباح شفيع المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء اعتذاره عن تمديد عقده مع النادي، والذي ينتهي في الـ 31 من شهر يوليو الجاري، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي ”2019-2020“ وربط موافقته على تمديد العقد للموسم الحالي بالتوقيع معه لموسم إضافي ”2020-2021“.

وأضاف البيان: " مجلس إدارة النادي تمسك بقراره الخاص بعدم النظر في أمر تجديد العقود للاعبين الأجانب أو المحليين للموسم المقبل إلا وفقا للتقرير الفني، الذي سيقدمه المدير الفني السيد خورخي سيماو في نهاية الموسم الجاري " .

يذكر أن شفيع انضم لصفوف الفيحاء في فترة انتقالات يناير 2019 قادما من شباب الأردن.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب والراطم ، مالهن نصيب على هاالنفخه .......!! .. الفسق شين .. .. ونقول الله يشفي ولدتس .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
تستاهل الجمال والإحتفاال ، كوينة الكوينات ام القبعاات المزركشاات ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
والله من يوم سويت قصه راسك مربع اليد مغسوله بمويه وملح

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