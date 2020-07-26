الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعة
Views 1742
Comment 2
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة المدينة المنورة، تبوك، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، الشرقية ، حائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
يمكن رمت قنبله يدويه
ابو عمار
كل شي يا مروه من ريحته يجنن سواء القهوه او الشاي بالزعفران
شيخين
وش ذاالروج الي بلملاين وبعدين مخلية رجال الكويت كلهم ورايحة للحرامي اليبي وضحي واعتقد ان رجال الكويت مايتشرفون ياخذون هلشكال يالله تقلعي
ابو عمار
ما اتصور ان الموضوع تحرش بل قد يكون ممارسه جنسيه فعليه وتأخذ على قدها المهم تبرد المحنه لانها في الصيف ترتفع مع الحراره . لكن كيف تتم العمليه على طريقة الخيول . ما اتصور لا تستطيع تحمل وزن الحصان الا اذا هي عامله لها صندوق حديد يحميها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

أخر الأخبار

الحصيني: أمطار متفاوتة على 11 منطقة
الحصيني: أمطار متفاوتة على 11 منطقة
Time منذ 18 دقيقة Views 1454
" 15 ريال " مرتب موظفات شركة عن شهر كامل!
" 15 ريال " مرتب موظفات شركة عن شهر كامل!
Time منذ 48 دقيقة Views 1904
حصيلة كارثية من إصابات كورونا بسبب حفل زفاف
حصيلة كارثية من إصابات كورونا بسبب حفل زفاف
Time منذ 55 دقيقة Views 572
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
Time منذ ساعة Views 1742
بالصورة..سوري يتفاجأ بمساعدات الحملة الوطنية السعودية تباع في مول تركي
بالصورة..سوري يتفاجأ بمساعدات الحملة الوطنية السعودية تباع في مول تركي
Time منذ ساعة Views 2729
توضيح من عبدالله بن مساعد بشأن تصريحاته عن راتب جوميز
توضيح من عبدالله بن مساعد بشأن تصريحاته عن راتب جوميز
Time منذ ساعتين Views 3092
تجهيز مستشفى متحركا مخصصا للعناية المركزة لتحقيق حج " آمن "
تجهيز مستشفى متحركا مخصصا للعناية المركزة لتحقيق حج " آمن "
Time منذ ساعتين Views 1803
نصائح وزارة النقل للتغلب على النعاس أثناء القيادة
نصائح وزارة النقل للتغلب على النعاس أثناء القيادة
Time منذ ساعتين Views 2428
جوميز رفض عرضًا مغريًا من نادي قطري للبقاء في الهلال
جوميز رفض عرضًا مغريًا من نادي قطري للبقاء في الهلال
Time منذ 3 ساعات Views 2461
بالفيديو..يابانية قررت العيش في المملكة بعد اعتناقها الإسلام
بالفيديو..يابانية قررت العيش في المملكة بعد اعتناقها الإسلام
Time منذ 3 ساعات Views 2919