بالصورة..سوري يتفاجأ بمساعدات الحملة الوطنية السعودية تباع في مول تركي

الرياض (صدى):
تفاجأ لاجئ سوري بمساعدات الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، تباع داخل أحد المراكز التجارية في تركيا.
ووثق السوري صورة لزيت الزيتون المقدم كهدية من الحملة الوطنية السعودية، كاشفا عن سرقة النظام التركي والنهب المتأصل في دمائه.
وتساءل: " زيت زيتون من الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا، شو عم يعمل بـ MRKEZ مول في تركيا، كله عم يتاجر فينا " .
يذكر أن الحملة تنفذ مشاريعها إلى جانب المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية، وذلك في إطار التخطيط والتنسيق والتقييم المشترك لتقديم المساعدة والدعم للاجئين السوريين في الأردن وتركيا ولبنان، والتأكد من أن هذه المساعدات تصل في الوقت المناسب إلى المستحقين الفعليين.