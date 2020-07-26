توضيح من عبدالله بن مساعد بشأن تصريحاته عن راتب جوميز

نواف السالم (صدى):
أوضح الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهلال السابق، بعض الأمور بشأن تصريحاته في لقائه في uFM، التي قد يتم فهمها بشكل غير صحيح من قبل المتابعين.
وقال ابن مساعد: " قلت في نهاية فترة إدارة الهلال الحالية استشاروني في عقود الرعاية والمقصود بالطبع الإدارة السابقة والا ما قلت نهاية الفترة " .
وعن راتب لاعب الهلال جوميز، قال: " ذكرت أنه أعلى من مجموع عقود لاعبي الهلال في سنة من السنوات كان يجب لأن أضيف أن هذا وعلى حسب معلوماتي كان في السنة الأولى لعقده فقط حيث انخفض عقده في السنوات التالية، وبالنسبة لعقده الجديد لا اعلم تفاصيله " .
وكان ابن مساعد قد صرح في لقائه بأن النادي خصص راتب كبير لجوميز من أول عام له مع الفريق وأن راتبه أكثر من راتب 11 لاعبًا في نادي الهلال مجتمعين.
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