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توضيح من عبدالله بن مساعد بشأن تصريحاته عن راتب جوميز

Time منذ 45 دقيقة
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توضيح من عبدالله بن مساعد بشأن تصريحاته عن راتب جوميز

نواف السالم (صدى):
أوضح الأمير عبد الله بن مساعد رئيس الهلال السابق، بعض الأمور بشأن تصريحاته في لقائه في uFM، التي قد يتم فهمها بشكل غير صحيح من قبل المتابعين.

وقال ابن مساعد: " قلت في نهاية فترة إدارة الهلال الحالية استشاروني في عقود الرعاية والمقصود بالطبع الإدارة السابقة والا ما قلت نهاية الفترة " .

وعن راتب لاعب الهلال جوميز، قال: " ذكرت أنه أعلى من مجموع عقود لاعبي الهلال في سنة من السنوات كان يجب لأن أضيف أن هذا وعلى حسب معلوماتي كان في السنة الأولى لعقده فقط حيث انخفض عقده في السنوات التالية، وبالنسبة لعقده الجديد لا اعلم تفاصيله " .

وكان ابن مساعد قد صرح في لقائه بأن النادي خصص راتب كبير لجوميز من أول عام له مع الفريق وأن راتبه أكثر من راتب 11 لاعبًا في نادي الهلال مجتمعين.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا غرابه في الموضوع اذا لم يكون مع الحمله مراقبين سعوديين فطبيعي يتم سرقتها وبيعها في تركيا
ابو عمار
طيب ايش اللي مكتوب على خاتمه رحمه الله
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي وانت مالك تدافعي عنه اذا كان متهم
ابو عمار
وبعدين معاك يا اميره ... لم تذكري اسم المذيعه ولم تضعي الفديو ولكن يفهم من كلامك انها تلاعب الخيول عريس و عروسه

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