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بالفيديو..يابانية قررت العيش في المملكة بعد اعتناقها الإسلام

Time منذ 25 دقيقة
Views 1617
بالفيديو..يابانية قررت العيش في المملكة بعد اعتناقها الإسلام

الرياض (صدى):
قررت سيدة يابانية، تُدعى يوكي، العيش في المملكة بعد اعتناقها الديم الإسلامي.

وأوضحت أنها وصلت إلى جدة قبل 6 أشهر وقررت أن تصبح "جداوية"، مشيرة إلى أنها أسلمت منذ 5 سنوات ونصف.

وقالت: " في البداية فكرت في الذهاب إلى عمان أو الدول العربية الأخرى ولكن بعدما أصبحت مسلمة أردت أن أتعلم في مكان قريب من مكة والسعودية كانت المكان المناسب " .

وأعربت عن سعادتها بتعاملها مع الشعب السعودي قائلة: " السعودية دولة عظيمة والناس لطفاء جدا وكرماء وحب المساعدة لديهم حتى أكثر من اليابانيين ودائما يعرض علي أحدهم يقول “أنا أساعدك” وهذا ما جعلني اختار السعودية ".

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
معــوض خــــير .
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
. راعــي الـددســـن .
راااااح راســــه .🏐.
ابو عمار
اولا وضعه بهذه الطريقه خطاء والمفروض يكون الخزان على سطحه متساويه لان هذا الشكل يكون الحموله مقسمه بسبب الحديد ..... ثانيا ذوابانه ممكن بسبب حرارة الماء وحرارة الشمس وقد تكون الصناعه رديئه
ابو عمار
المفروض يكون سكن العماله خارج الاحياء السكنيه

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