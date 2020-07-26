بالفيديو..يابانية قررت العيش في المملكة بعد اعتناقها الإسلام

الرياض (صدى):
قررت سيدة يابانية، تُدعى يوكي، العيش في المملكة بعد اعتناقها الديم الإسلامي.
وأوضحت أنها وصلت إلى جدة قبل 6 أشهر وقررت أن تصبح "جداوية"، مشيرة إلى أنها أسلمت منذ 5 سنوات ونصف.
وقالت: " في البداية فكرت في الذهاب إلى عمان أو الدول العربية الأخرى ولكن بعدما أصبحت مسلمة أردت أن أتعلم في مكان قريب من مكة والسعودية كانت المكان المناسب " .
وأعربت عن سعادتها بتعاملها مع الشعب السعودي قائلة: " السعودية دولة عظيمة والناس لطفاء جدا وكرماء وحب المساعدة لديهم حتى أكثر من اليابانيين ودائما يعرض علي أحدهم يقول “أنا أساعدك” وهذا ما جعلني اختار السعودية ".