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الشرطة تصيب مواطن في قدمه بعد تهجمه بسلاح أبيض على رجل أمن

Time منذ 4 ساعات
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الشرطة تصيب مواطن في قدمه بعد تهجمه بسلاح أبيض على رجل أمن

القطيف (صدى):
شهدت محافظة القطيف محاولة تعدي مواطن مخالف على رجل أمن بسلاح أبيض، أثناء مباشرة عمله.

وتفصيلا صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه عند مباشرة أحد رجال الأمن في إجراءات ضبط مخالفة مواطن للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، بادر المخالف بالتهجم على رجل الأمن وإصابته باستخدام سلاح أبيض.

وأوضح الدريهم أن الأمر اقتضى السيطرة على الموقف والقبض على المخالف، بعد إصابته في قدمه.

وتم نقل المتهم بسيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته الصحية مستقرة، واتضح أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر ومن أرباب السوابق؛ وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا غرابه في الموضوع اذا لم يكون مع الحمله مراقبين سعوديين فطبيعي يتم سرقتها وبيعها في تركيا
ابو عمار
طيب ايش اللي مكتوب على خاتمه رحمه الله
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
اوكي وانت مالك تدافعي عنه اذا كان متهم
ابو عمار
وبعدين معاك يا اميره ... لم تذكري اسم المذيعه ولم تضعي الفديو ولكن يفهم من كلامك انها تلاعب الخيول عريس و عروسه

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